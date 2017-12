Riisalu vastus Virkebaule: inimesed ei näe õudusunenägusid 64 lisaeurost

Ettevõtja Aivar Riisalu hinnangul on Tele2 tegevdirektori Argo Virkebau hinnang, et 95 protsenti inimestest ei saa tulumaksureformist midagi aru liialdus.

Riisalu sõnas, et töötajal on vajalik esitada vaid tulumaksuvaba miinimumi summa ning ülejäänud on jätkuvalt ettevõtte raamatupidaja teha. "Kuni 20 protsenti kõikidest töötajatest peab mõtlema, milline vahemik 0-500 eurost on tulumaksuvabastusest sobivaim. Otsustada koos raamatupidajaga, rääkimata infotundidest ja koolitustest, ei tohiks see võimatu ülesanne kindlasti olla, sest ootamatult kukub raha taevast ikka väga harva," tõdes Riisalu.

Ta lisas, et 1200 eurot tuleb tuludeklaratsiooniga tagasi maksta siis, kui tulumaksuvabamiinimumiks on märgitud aasta läbi 500 eurot, kuid tegelikult ületavad sissetulekud 2100 eurot kuus. "See tähendaks sihtmärgist sihilikku möödalaskmist nii töötajal kui ka raamatupidajal isegi sel juhul, kui sissetulek pole fikseeritud. Seda juba seetõttu, et tulumaksuvaba miinimumi saab töötaja aasta jooksul muuta ning maksuametis saab sissetulekutel silma peal hoida kui need nii suureks lähevad, et rahasummasid enam jälgida ei jõua," sõnas Riisalu.