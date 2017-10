Riisalu: Rõivase skandaal mind väga ei üllatanud, nad ongi reformis kõik sellised

Aivar Riisalu, IRLi linnapeakandidaat Tartus, pidas täna õhtul Tartus kõne, kus kiitis IRLi inimesi ja leidis, et kooseluseadus võiks ikkagi alles jääda.

"Kuuldused IRLi surmast on enneaegsed, samas kiita ka pole. Kõik, mis meil on halvasti, oleme ise teinud. Vabaerakond ja EKRE on mõnes mõttes meie enda tegemiste tulemus," rääkis Riisalu.

"Ohvitserina tean, et sõduritest sõltub vägi, aga kui sõdurid õnnelikud pole, siis pole ka väel mõtet. Mul on tegelikult hea meel, et EKRE valija pole IRLi valija. Meie valija on siiski kõrgharidusega isamaaline kodanik," lisas Riisalu.

"Mulle on sügavalt vastumeelne EKRE retoorika, anda kõigi pihta tuld, mustade ja homode. Olin ise kunagi kooseluseaduse üks algatajatest ja las nad olla. Mingisugune riiklik regulatsioon peaks olema, ikkagi 21. sajand, oleks aeg ka meil IRLina edasi liikuda. Meie erakond vajab muutust, kaotada see RL IRList ära ja olla Isamaa."

"Rõivase skandaal mind väga ei üllatanud, nad ongi reformis kõik sellised, 30 ja elus korralikku tööd pole teinud, esialgu kuhugi linnavalitsusse tööle ja sealt edasi hierarhiat mööda tippu. Kahju, et valijad seda ei näe," teatas Riisalu.