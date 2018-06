Riina Solman: umbusaldamine on opositsiooni vahend linnasüsteemi korruptsioonist puhastamiseks

Tallinna volikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Riina Solmani sõnul ei ole Tallinna linnapea Taavi Aasa umbusaldamine eesmärk omaette, vaid see on hea vahend linnasüsteemi korruptsioonist puhastamiseks.

"Eesti poliitiline kultuur ei tundvat sellist asja, et kellelegi avaldatakse umbusaldust lihtsalt sellepärast, et ootamatult on üks hääl juurde tekkinud ja see olevat äärmiselt "kummaline". Nii arvas linnapea Taavi Aas Edgar Savisaare kolmeks kuuks volikogust taandumise taustal tekkinud arutelust, kui rahulolematu Tallinna linnavolikogu opositsioon arutas võimalikku uut umbusaldust linnavalitsusele," rääkis Solman.

"Kui sellele ühele häälele lisanduks aga juurde veel teine või kolmaski, mis pudeneks näiteks volikogu keskfraktsiooni küljest, siis vaevalt Taavi Aas neid enam "kummaliseks" nimetaks," märkis Solman ja lisas, et küllap saab linnapea sisimas praegu aru, et Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas on ähvardamas tõsine oht. “See on aus hinnang olukorrale."

Solmani sõnul opositsioon ei varjagi, et toimumas on arutelud, mida teha kujunenud olukorras järgneval kolmel kuul. "Vahekord opositsiooni ja koalitsiooni vahel linnavolikogus on 39:40 ja ainult üks (kummaline) hääl on puudu, et seda tasakaalu muuta ning Keskerakonna ainuvõim Tallinnas lõpetada. Kas opositsioon läheb selles situatsioonis umbusaldama, näitab aeg. Kohtume ja kaalume."