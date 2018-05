Riina Solman: taaskord sai korruptsioonikahtlustuse ühe linnaasutuse juht, mitte reatöötaja

Tallinna linnavolikogu IRLi saadik Riina Solman kritiseeris keskerakondlikku linnavõimu selle eest, et linnavõim on loonud keskkonna, kus jälle on üks keskerakondlasest asutuse juht korruptsioonis kahtlustatav.

"Tallinna Sõle spordikeskuse juhi keskerakondlase Toomas Ritslaane kinni pidamine politsei poolt seoses altkäemaksu võtmisega on järjekordne seik Tallinna lõputus korruptsioonijuhtumite reas. Kuigi me võime kuulda peatselt abilinnapeade ja linnapea juttu sellest, et linna asutustes on tuhandeid töötajaid ja peame me vaatama tõele näkku, et korruptsioon on peitkuritegu, sai taaskord kahtlustuse ühe linnaasutuse juht, mitte reatöötaja," kommenteeris Solman.

"Alles hiljaaegu umbusaldati linnapea Taavi Aasa seoses suutmatusega tunnistada, et linnas on probleeme süsteemse korruptsiooniga. Tallinnas ei ole juba aastaid põhjust rääkida üksikjuhtumitest ning linnavõimu korruptsiooni tolereeriv suhtumine avaldub mitmete linnaasutuste juhtimises."