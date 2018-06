Riina Solman: Savisaar peaks lahkuma Tallinna volikogust! Ta pole võimeline seal valijaid esindama

Harju Maakohus otsustas täna, et Edgar Savisaare kohtumenetlus tuleb tema tervisliku seisundi tõttu lõpetada. IRLi kuuluv Riina Solman leiab, et seetõttu peaks Savisaar lahkuma ka linnavolikogust.

"Õigusriigis nagu Eesti on, kuulub kohtu otsus kuulub aktsepteerimisele ja täitmisele. Avalikkust peaks nüüd huvitama Savisaare õiguslik seisund Tallinna volikogu töös jätkamisel. Kui me teame, et kohus on otsustanud, et tema tervis kohtupidamisele vastu ei pea, on õiglane järeldada, et väga haige inimene ei ole võimeline Tallinna volikogus töötama ja valijaid esindama," arutleb Solman. "Istungid on meil seal üle kahe nädala, mis vahel vältavad hiliste õhtutundideni. Savisaar on ise varem FB-s öelnud, et ta jaksab istungil osaleda maksimaalselt 15-20 min. Kohal ongi ta käinud iga kolme kuu tagant umbes sellise ajavahemiku, sest kui kolme kuu jooksul end kohalolijaks ei registreeri, peatub mandaat automaatselt."

Solmani hinnangul on Keskerakonnal huvi Savisaarest kinni hoida – neil on täna volikogus opositsiooniga võrreldes vaid kaks häält ülekaalu, pluss Savisaare hääl. "Savisaare nimi töötab endiselt kenasti Keskerakonna vene valijagrupi huvides, kellest kõik ei ole kursis Eesti päevapoliitikas toimunud viimase aja muudatustega. Keskerakonna juhtide suhted Savisaarega ei ole olnud aga kõige paremad, igal koolmekohal nagu näiteks viimane Taavi Aasa umbusaldamine, tuleb tähtsamatel erakonna liikmetel käia Hundisilmas Savisaarega eraldi läbi rääkimas ja meeldimas."