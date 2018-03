Riina Solman: Ligi provotseerib. Eesti Panga nõukogu esimehe koht pole parteipoliitilise kempluse koht

IRL peab Reformierakonna aseesimehe Jürgen Ligi tänaõhtust kriitikat ekspeaminister Mart Laari kohta vaid järjekordseks provokatsiooniks.

Ligi tegi täna õhtul sotsiaalmeedias kriitilise postituse, kus ta viitas sellele, et IRLi auesimees, ekspeaminister Mart Laar ei pruugi saada Reforimierakonna toetust Eesti Panga nõukogus jätkamiseks, sest Laar muudkui vaikib ja andvat tingimusteta õnnistuse kõigile IRLi sammudele, kuigi Eesti Pank on valitsuse majanduspoliitika osas haruldaselt kriitiline.

IRLi Tallinna piirkonna aseesimees Riina Solmani sõnul on Ligi postitus „taktikaline provokatsioon”.

„Esiteks püüab ta tähelepanu ära juhtida Reformierakonna sisepingetelt, äsja aset leidnud vennatapult. Lisaks püüab Ligi Laari nime ära kasutades tappa oma erakonna äpardunud aseesimehe hääletuse teemat, kus Laanetile Reformierakonna fraktsiooni hääli ei jagunud. Tema äravalimiseks oli tarvis küsida lisaks EKRE hääli ja anda EKREle võimalus kandideerida Nestori kohale,” selgitas Solman.

Veel viitab Solman, et Ligi on kibestunud, sest tahtis omal ajal ise saada Eesti Panga presidendiks, aga ebaõnnestus. „Teiseks, olla Eesti Panga president on Ligi enda vana unelm. Tema postitus näitab, et vana unistus saada panga presidendiks, kuhu ta aastaid tagasi tulutult kandideeris (valimistulemus panga nõukogus oli täielik läbikukkumine), ei ole kuhugi kadunud. Mäletame väga hästi, kuidas Ligi rahandusministrina Eesti Panga ülevaateid kibedalt ja valimatult halvustas.”

Loe veel

Lõpetuseks teatas Solman, et Eesti panga nõukogu esimehe puhul on tegemist presidendi esitatud kandidaadiga neutraalsele positsioonile. „See ei ole parteipoliitilise kempluse koht.”

Ligi kirjutas täna õhtul Facebookis järgmiselt:

„Viie aasta eest küsis president meilt tuge Laari määramisele Eesti Panga nõukogu esimeheks. Nii peaminister Ansip kui mina rahandusministrina toetasime teda kohe - ajalooliste teenete eest Eesti ees, alati pealegi koostöös meiega. Ainult heameel oli mitte jätta ekspeaministrit raskes seisus maha. Lootsime ka, et Laar kannab oma hoiakutes Eesti poliitika järjepidevust - kui riigivalitsemise kultuur langeb ja rahanduses rumalusi tehakse, on temast ütlejat,” kirjutas Ligi.

„Nüüd küsitakse talle toetust teiseks ametiajaks ja oleme nõutud. Eesti Pank on enda kohta ülikriitiline valitsuse majanduspoliitika suhtes, aga Laar vaikib. Rahanduspoliitiku asemel on parteipoliitik, kes on andnud tingimusteta õnnistuse kõigele, mida tema partei keskerakonnaga koos teeb,” kritiseerib Ligi.

„Mitte keegi ei ole kuulnud talt midagi valitsuse rumala, valel ajal ja üle võimete kulutamise kohta, eelarvereeglite ära lörtsimise kohta, ehkki varem püüdis ta meid üle trumbata lausa nende põhiseadusse kirjutamise nõudega. Talle sobib nüüd ka astmeline tulumaks ja aktsiisiralli. Aga põhjust pahandada jaguks pikemalt.”

Ligi kirjutab, et Eesti Panga nõukogu esimees peaks olema rahanduspoliitik ja selles arvamusliider. „Veidramaid seiku on, kuidas ta vaikib, kui Keskerakond teeb ammust VEB fondi saagat RE mureks, ehkki fondi asutas Laari enda valitsus ja kontrollis ta enda juhitav Eesti Pank. Täna saadeti teema riigikogu saali lausa eriti tähtsa riikliku küsimuse pähe, ühel pulgal eesti keele, teaduse, julgeolekuga, puhtalt päevapoliitilise mänguna. Ja Laar ei ütle, et Eesti ei tohi võtta enda kanda Venemaa võlgu ega edendada nõukogude õigusjärglust.”

Ligi lõpetab postituse üsna selge sõnumiga:

„Väga keeruline saab seekord meie häãltega olema, aga vaja oleks neid selleks ametiks ühtmoodi opositsioonilt ja koalisioonilt.”