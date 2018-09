Riina Sikkuti hinnangul peaks vähemalt hooldekodude vanureid gripi vastu tasuta vaktsineerima

Eesti elanike gripivastase vaktsineerimisega hõlmatus on Euroopa Liidu (EL) väikseim. Hõlmatus oli 2017. aastal 3,2 protsenti elanikkonnast ning 4,3 protsenti vanemaealistest, samas kui EL-i keskmine on 56 protsenti. Samuti on meil EL-i kõrgeim suremus gripi tüsistustesse. Möödunud hooajal suri gripi tõttu 94 inimest, neist 95 protsenti olid 65-aastased ja vanemad.

"Oleme ainuke EL-i liikmesriik, kus gripivaktsiini vanemaealistele ega teistele riskirühmadele riigi poolt ei kompenseerita," nentis Sikkut. Tervise- ja tööministrit nõustava riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liikmed on ministri sõnul jõudnud arutelude, gripivastase vaktsineerimise kulutõhususe analüüsi ning Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste põhjal järeldusele, et gripi tõttu on enim ohustatud hooldekandeasutuste vanemad kui 65-aastased elanikud, kelle hulgas on suremus gripi tüsistustesse kõrgeim ning kellele tuleks vaktsineerimist kindlasti tasuta võimaldada. "Teise prioriteedina on grippi suremuse vähendamisel toodud välja kogu vanemaealise elanikkonna vaktsineerimisega hõlmatuse suurendamine," lisas Sikkut.

"Samuti on murekohaks, et tihti lisatakse gripivaktsiini hinnale vaktsineerimise teenustasu, mis võib sõltuvalt tervishoiuteenuse osutajast olla vahemikus 0-10 eurot või isegi üle selle. Seega võib vaktsineerimise lõplik hind olla samuti takistuseks vaktsineerimisotsuse tegemisel," tõdes minister.