Riina Sikkut: töötajaid Naiste marsile kutsunud AS Hoolekandeteenuste juht väärib tunnustust. TÜ eetikakeskus peab pöördumist tasakaalustatuks

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut ütles Delfiel antud kommentaaris, et ettevõttel on võimalus ise otsustada, millistele väärtustele tähelepanu pööratakse ja millist infot oma sisekanalites jagada, olgu selleks siis elukeskkonna hoidmiseks loodud ülemaailmne koristuspäev, tervislikke eluviise toetav liikumisaktsioon või mõni võrdseid võimalusi edendav algatus.

AS Hoolekandeteenustest rääkides tuleb silmas pidada, et tegemist on eraõigusliku ettevõttega, kuigi selle omanikuks on riik.

„Väärib tunnustamist, et tööandjad soovivad panustada ka soolise võrdõiguslikkuse edendamisse ja loodame, et tulevikus on selliseid üleskutseid veel,” märkis Sikkut. „Naiste marss oli ühekordne kodanike algatatud aktsioon, mis seisis naiste õiguste eest, sõltumata nende taustast.”

Ka Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop leiab, et tegemist oli üsna tasakaalustatud üleskutsega käituda ettevõtte AS Hoolekandeteenused väärtuste kohaselt.

Sutrop märgib, et väljendusvabadus on iga kodaniku põhiõigus ja demokraatliku riigi üks alustalasid. Samas on tema arvates oluliseks eelduseks, et riigile kuuluva äriühingu juht tunneb oma vastutust ja segaduste vältimiseks hoolitseb selle eest, et tema isiklikke seisukohti ei peetaks asutuse omadeks. Kui juht informeerib ettevõtte töötajaid ja kliente Naiste marsist läbi siselisti, siis on selge, et inimesed loevad pöördumist kui asutuse seisukohta, leiab Sutrop.