Riina Sikkut: toetan elu lõpu otsuste reguleerimist, aga kokkuleppele jõudmine võtab aega

Sikkut ütles Delfile, et eutanaasia teema päevakorrale tõusmine ajakirjanduse eestvedamisel on väga hea. Teema on tema sõnul keeruline ja tundlik ning puudutab meditsiinilisi, eetilisi ja ka usulisi aspekte.

"Pean oluliseks, et arutaksime ühiskonnas avatult elu lõppu puudutava ravi ja hoole üle," märkis minister. Lisaks abistatud enesetapu ja eutanaasia küsimusele on Sikkuti sõnul vajalik kokku leppida ka patsienditestamendis, mis muu hulgas sisaldaks otsuseid ravi lõpetamise ja elustamise keelamise üle. "Aga veel tähtsam on, et valuravi, hooldus ja hingehoid oleks inimestele kättesaadavad," toonitas ta.

"Toetan elu lõpu otsuste reguleerimist, aga arvan, et Eestis läheb veel aega, enne kui jõuame kokkuleppele, kuidas patsienditestamenti, abistatud enesetappu ja eutanaasiat reguleerida ja millistel tingimustel lubada," tõdes Sikkut.