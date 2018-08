"Mul on äärmiselt kahju, et sotsiaalministeeriumis paluti lapsega emal koosolekult lahkuda. On kiiduväärt, et inimesed arengukava koostamisel osalevad ja kaasa mõtlevad ning lapse tõttu ei tohi kedagi ebavõrdselt kohelda," kommenteeris Sikkut.

"Olen ise ka käinud väikelastega tööl ja avalikel üritustel ning seda kõike veendudes, et neil on minuga kaasas viibides hea olla ning et nad ei segaks teisi. Soovin, et Eesti ühiskonnas oleks mõistmine ja ühine arusaam, et laps ei ole takistuseks ühiskonnaelus osalemiseks. Töö- ja pereelu ühildamine peaks olema meie kõigi jaoks võimalik, seda soost ja vanusest sõltumata," leidis Sikkut.