Riina Sikkut: ravikindlustuse lahti sidumist sotsiaalmaksust võiks kaaluda, ent Kaja Kallase pakutud lahendus pole mõistlik

"Minule meeldiks, kui me sotsiaalmaksu üldse ära kaotame," sõnas Kallas sel nädalal ERRile antud intervjuus. Ta tõi võrdluseks välja, et Taanis pole samuti sotsiaalmaksu, ent tänu sellele on kõrgem tulumaks.

Mõtet hurjutasid näiteks Jüri Ratas ning Toomas Tõniste. Riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) pidas mõtet suisa naeruväärseks. Ta arvas, et see võib kaasa tuua isegi Reformierakonna erakorralise üldkogu.

Samas on näiteks Nestori enda erakonnaslane Riina Sikkut nn naeruväärse mõtte osas varasemalt Kallasega kaasa rääkinud ja öelnud, et maksu võiks tõesti kaotada. See oli jutuks tänavusel arvamusfestivalil, kus Sikkut ja Kallas diskuteerisid teemal "Kas solidaarsele ravikindlustusele on alternatiivi?"

Eile sõnas Sikkut Delfile, et on tõesti Kallasega avalikkuses arutanud nii tervise- kui ka tööpoliitika teemadel ning arutelu käigus ise välja pakkunud, et sotsiaalmaksust ei maksa ravikindlustuse rahastamisel pikemas perspektiivis kinni hoida. "Nii et mõte ei ole mulle uus ega ehmatav, aga Kaja poolt välja käidud lahendusviisi ei pea ma absoluutselt mõistlikuks," lausub ta.