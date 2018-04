Riina Sikkut kinnitas, et talle on tehtud ettepanek ministriks hakata

Riina Sikkut kinnitas, et peagi ametist lahkuv tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on teinud talle ettepaneku asuda ministriametisse.

"Vastab tõele, et Jevgeni Ossinovski on teinud mulle ettepaneku asuda sotsiaaldemokraatide ridades tervise- ja tööministri ametisse ning ma olen andnud oma põhimõttelise nõusoleku. Et viibin varem planeeritud puhkusel Eestist eemal, kohtun erakonna juhatusega järgmisel kolmapäeval. Seejärel olen valmis vastama ka kõigile teie küsimustele," teatas Sikkut ERR-i uudisteportaalile.

Jevgeni Ossinovski reede hommikul Sikkutile ettepaneku tegemist ei kinnitanud ega lükanud ka ümber.

Riina Sikkut töötab riigikantselei strateegiabüroos nõunikuna, kus ta vastutab sotsiaalse turvalisuse, tööturu ja tervishoiu küsimuste eest ning kujundab arvamusi kultuuri- ja spordipoliitika ning perepoliitika valdkondades. Varem on ta töötanud mõttekojas Praxis tervisepoliitika programmi juhina.

Äriregistri andmetel Riina Sikkut ühegi erakonna liige praegu pole.