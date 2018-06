Riina Sikkut eriarstiabi kättesaadavusest: ravijärjekordi päris ära kaotada pole võimalik

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv tervise- ja tööminister Riina Sikkut tõdeb, et eriarstiabi kättesaadavust on võimalik näiteks koostöös perearstidega oluliselt parandada, kuid ravijärjekordi päris ära kaotada pole võimalik ega ka majanduslikult mõistlik.

Sikkut ütles Delfile, et ebavõrdsust kohtab nii tervishoius kui ka inimeste tervises üldiselt. „Inimeste eluiga, krooniliste haiguste hulk on väga palju seotud sellega, milline on inimeste haridustase, milline on sissetulek, kus piirkonnas nad Eestis elavad, mis soost nad on,” märkis ta.

„Ebavõrdsus tervises on meil alati olnud ja mul on väga hea meel, et me lõpuks oleme valmis sellest rääkima,” sõnas Sikkut.

„Kui tervise ebavõrdsuselt liikuda tervishoiu poole peale, siis seda on mõõdetud nii Eestis kui mujal maailmas aastaid sellise näitajaga nagu unmet need (rahuldamata vajadus – toim). Ehk kui inimene ise hindab, et kui temal oleks vajadus mõne tervishoiuteenuse järgi, siis kas ta saab seda abi, mida tal vaja on,” rääkis Sikkut. Tema hinnangul peegeldavad need küsitlustulemused väga hästi Eesti süsteemi seda osa, kus patsiendi omaosalus on kõrgem.