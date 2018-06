Riina Sikkut: elementaarsed esmaabivahendid ja -oskused peaks kõigil olemas olema

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti hinnangul peaks elementaarsed esmaabivahendid ja -oskused olema olemas kõigil inimestel ning teadlikkust perearsti nõuandeliini 1220 olemasolust tuleb tõsta, et vältida asjatuid kiirabi kutsumisi ning erakorralise meditsiini osakonda (EMO) pöördumisi.



Sikkut ütles Delfile, et inimeste hoiakute ja käitumise muutmine ükskõik millises valdkonnas on keeruline. Inimeste teadlikkus, et nõu ja abi saab küsida ka perearsti infotelefonilt 1220, muutub siiski ajapikku paremaks. „See on jõudnud ka koolides õppekavasse ja ma arvan, et see ongi õige koht, kus sellega tegeleda. Lasteaias minu kogemus ütleb, et nad joonistavad ikka veel 112-te, aga võib-olla nad jõuavad 1220-ni ka varsti,” ütles Sikkut.

Sikkuti sõnul on arusaadav, et kui inimesel on midagi viga, siis ta peab perearstile või nõuandetelefonile 1220 helistamist ajaraiskamiseks ja eelistab minna EMO-sse. „Kuidagi see taju, et iga mure lahendamiseks on vaja residentuuri lõpetanud meditsiinitöötajat, tuleb ümber kujundada,” nentis Sikkut. Tema sõnul tuleb perearsti nõuandetelefoni olemasolust inimesi tõepoolest rohkem teavitada, sest see aitaks vältida asjatuid kiirabi kutsumisi ja EMO-sse pöördumisi, tänu millele saaksid raskema terviserikkega inimesed ka kiiremini abi.