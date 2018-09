Riina Sikkut Eesti 200 plaanist: tööandja eraravikindlustus on juba olemas, tervishoidu see lisaraha ei too

Sikkut ütles Delfile, et on rõõm lugeda, et praeguse ravikindlustuse lammutamise soovi Eesti 200-l ei ole ning on aru saadud lisaraha vajadusest tervisesüsteemis. "Tõepoolest tähendavad uued ravimid ja raviviisid, tervishoius töötavate inimeste palgatõusu soov ning inimeste kasvavad ootused raviteenustele ja elukvaliteedile seda, et seniselt maksubaasilt haigekassa tulude kogumiseks peagi ei piisa," nentis minister.

Probleemile, kuidas tervishoidu raha juurde tuua, Eesti 200 Sikkuti hinnangul lahendust ei paku. "Välja käidi idee tööandja vabastamiseks erisoodustusmaksust töötajale tervisekindlustuse ostmisel. See on olemas juba praegu. Igas kvartalis on 100 eurot töötaja kohta erisoodustusmaksust vabastatud, kui tööandja soovib töötajale terviskindlustust pakkuda, sportimise, füsioterapeudi teenuse või muid kulusid katta. Samuti on olemas tööandjatele eraravikindlustust pakkuvad ettevõtted," selgitas tervise- ja tööminister.

"Muidugi võime arutada, kas erisoodustusmaksust vabastatud summat indekseerida, et see aja jooksul kasvaks, või muuta summa kasutamist aasta lõikes paindlikumaks, kuid suures plaanis see lisaraha muret ei lahenda," tõdes Sikkut. "Kui tööandja pakutavat eraravikindlustust oluliselt laiendada, jõuame kahekiiruselise tervisesüsteemini, mis vaid suurendab ebavõrdsust. Lisaks on erakindlustus kulukas – mahud väikesed, adminkulud kõrged ja ettevõttel ka kasumitaotlus. Sellesama raha eest saaksime rohkem, kui see haigekassasse anda."