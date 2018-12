Riikide esindajad kiitsid heaks ELi järgmise aasta eelarve

Esialgse kokkuleppe saavutas eesistujariik Austria ja läbirääkimistel Euroopa Parlamendi esindajatega 4. detsembril. Euroopa Parlamendi täiskogu arutab kokkulepet järgmisel nädalal.

“Saavutatud kokkulepe sillutab teed eelarve vastuvõtmisele enne aasta lõppu, juhul kui ka Euroopa Parlament seda toetab,” ütles rahandusministeeriumi asekantsler Kaie Koskaru-Nelk. “Kogu Euroopa jaoks oluliste transpordiühenduste, energiavõrkude ja digitaalsete ühenduste arendamiseks on Euroopa ühendamise rahastus vahendeid järgi järgmiseks aastaks ette nähtud 3,8 miljardit eurot. See on Baltimaadele oluline seetõttu, et teiste üleeuroopaliste ühenduste hulgas rahastatakse siit ka Rail Balticu rajamist. Meile samuti olulisi teadusuuringuid ja innovatsiooni toetatakse Horisont 2020 programmi kaudu 12,3 miljardi euroga.”

“Kokkulepitud eelarve tagab sealjuures piisavalt vahendeid ühtekuuluvuspoliitika ehk struktuurifondide väljamakseteks tuleval aastal,” lisas Koskaru-Nelk.