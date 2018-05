Riik soovib muuta väärtusetu kinnisvara loovutamise korda nii, et see jääks edaspidi omavalitsustele

Samuti näeb asjaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus korteriühistule ette õiguse mitte tasuda riigilõivu, kui ta soovib alustada menetlust võlgnikust korteriomaniku suhtes.

"Siiski ei tähenda see riigilõivu maksmisest vabastamist, vaid riigilõivu peab ikkagi maksma see pool, kelle kahjuks lahend tehakse," ütles Niklus. "Näiteks kui kohus mõistab korteriomanikust võlgnikult korteriühistu kasuks võla välja, siis peab riigile hagihinnalt maksmisele kuuluva riigilõivu tasuma samuti see korteriomanik."

Selline muudatus vähendaks Nikluse sõnul menetlust alustava korteriühistu majanduslikku koormust eriti siis, kui võlgnikke on palju. "Majandusliku koormuse vähendamine võimaldaks korteriühistul kiiremini reageerida tekkivatele võlgnevustele ning seeläbi vähendada kortermajas elavate ja kohusetundlikult majandamiskulusid maksvate korteriomanike igakuiseid kulutusi," lisas ta.

Kolhoosiaegne kortermaja Päinurme külas Foto: Sven Arbet

Loe veel

Eestis on üle 650 000 eluruumi, millest ligi 450 000 moodustavad korterid. Püsielanikega kortereid on 385 000, püsielaniketa kortereid ligi 56 000. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2013. aastal tellitud uuringus toodud prognoos näitab, et 2030. aastaks on

Eestis ligi 1000 probleemset korterelamut. See tähendab, et kui probleemiga ei tegeleta, tühjeneb järkjärgult ligi viis protsenti korterelamutest ja on oht, et riigile loovutatavate korterite maht igal järgneval aastal suureneb.