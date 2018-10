Riik otsib kunstnikku, kellele anda raha. Algab kirjaniku- ja kunstnikupalga uus valikuvoor

Kirjaniku- ja kunstnikupalga projekt sai alguse 2015. aastal. Kultuuriministeerium tagab nii Eesti Kirjanike Liidu kui ka Kunstnike Liidu välja valitavatele loovisikute palgaraha, millega kaasnevad kõik sotsiaalsed garantiid.

„Seniajani pilootprojektina vastu võetud kirjaniku- ja kunstnikupalga projekt on leidnud riigi silmis toetust ning kuulutatud püsivaks. Kui me soovime tulevikus jätkuvalt lugeda tipptasemel omakeelset kirjandust, siis tuleb toetada inimesi, kes on pühendunud selle loomisele ja vahendamisele, mis on omakorda seotud eesti keele püsimise ja arenemisega. Mul on väga hea meel, et Kultuuriministeerium on selle põhimõtte eest seisnud,” ütles Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev.

„Palgameetme esmane eesmärk on tagada loojatele loomerahu. Kunstnikupalga konkursile iga-aastaselt laekuvate võrdselt tugevate taotluste suur arv ja palka saavate kunstnike edukalt valminud projektid tõestavad selle meetme jätkumise vajalikkust,” lisas Eesti Kunstnike Liidu asepresident Elin Kard.