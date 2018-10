Riik ostis maailma mainekaimas väljaandes endale 200 000 euro eest sisuturundusartikli

Lugu annab New Yorki Timesi lugejatele ülevaate sellest, mis on e-residentsus ning miks peaksid välismaalased endale seda tiitlit soovima. Graafilises loos antakse veel ülevaade Eesti ärikliimast ja sõna saavad mitmed ettevõtjad, kes on e-residentsuse abil oma firma Eestisse loonud.

E-residentsuse projektijuht Kaspar Korjus tõi välja, et 181 300 eurone hinnasilt sisaldab nii tootmis-, meedia-, kui ka uuringukulusid. "Hinna sees on kaks uuringut, tänu millele saime andmeid New York Timesi lugejate kohta Euroopas ja Aasias, kus tuleb ka meie peamine e-residentide juurdekasv,” lausus ta.

Tekst on refereeritud tehnikaportaalist Geenius.