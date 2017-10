Majanduskonverentsil „Äriplaan 2018” tõi Eesti Panga president Ardo Hansson näite: meil on kolm meest väikses paadis – valitsus, euroraha, erasektor. Kui need kolm istuvad ühele poole, siis läheb paat ümber. Jutt käib majanduskasvust ja järgmise aasta riigieelarvest. Nimelt on nii Eesti Pank kui ka eelarvenõukogu soovitanud hoida eelarvet ülejäägis, et valmistuda kehvemaks ajaks.