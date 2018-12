Riik hakkab uuest aastast hüvitama laste kaasaegseid insuliinipumpasid

Sikkuti sõnul aitab see muudatus paljusid diabeediga elavaid peresid. „Lapsele võib olla keeruline seletada, miks tema veresuhkru jälgimine ja vajadusel insuliini süstimine on elulise tähtsusega. See tekitab kogu perele ärevust ja stressi,“ ütles ta. „Seepärast on mul äärmiselt hea meel, et tulevast aastast on võimalik haigekassal hüvitada lastele kaasaegseid insuliinipumpasid, mis muudavad diabeetikutest laste jaoks haigusega toimetulekut kergemaks ja annavad ka nende vanematele kindlustunde, et lapse veresuhkur on kontrolli all.“

Haigekassa tasub edaspidi kuni nelja-aastaste laste ühe insuliinipumba eest 90 protsenti. Viie- kuni 18-aastaste laste puhul tasub haigekassa 90 protsenti ühe pumba eest viie aasta jooksul või kui olemasolev seade ei ole töökorras, siis ühe pumba eest nelja aasta jooksul. Varem haigekassa rahastatud vanema sensoriga insuliinipumba mudeli soodusmäär tõuseb samuti 90 protsendini. Haigekassa toetab ka diabeediraviks vajalike lisatarvikute soetamist.

Võrreldes kehtiva rahastatavate meditsiiniseadmete loeteluga laieneb lümfitursete ja venoosse puudulikkuse kompressiooniravis ning haavaravis kasutatavate toodete valik. Samuti lisanduvad uued valikud unemeditsiinis kasutatavate seadmete, stoomitoodete, ortopeediliste toodete ning diabeeditarvikute näol.

Loetelu muutmisel lähtub sotsiaalministeerium haigekassa ja tervishoiu valdkonna erialaühenduste ettepanekutest, ekspertide meditsiinilise tõenduspõhisuse ja kulutõhususe hinnangutest, meditsiiniseadmete tootjatega sõlmitud hinnakokkulepetest ja haigekassa rahalistest võimalustest.