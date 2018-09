Riik hakkab toetama Ida- ja Kagu-Eestisse uute töökohtade loomist

Eesmärk on aidata kaasa nende piirkondade majandusarengule ja töötuse vähendamisele; toetus koosneb palgatoetusest ja koolituskulude hüvitamisest.

„Kuigi Eestis on praegu tööjõupuudus, on Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal paljud inimesed tööta,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

„Toetuse eesmärk on motiveerida tööandjaid looma töökohti just Ida-Virumaale ja Kagu-Eestisse, kus veel on kasutamata tööjõudu. Peale asukoha on tööandja ja tööotsija kokku viimisel sagedased takistused kõrgemad ootused – tööandjal töötaja oskustele ning töötajal saadavale palgale. Et töökohtade loomine ei jääks selle taha, kuulub meetme juurde töötaja koolituskulude hüvitamine ning välistatud on miinimumpalgaga töökohad“.

Töötukassa viimastel, augustikuistel andmetel oli registreeritud töötus Ida-Virumaal 8,4%, Valgamaal 8,5%, Võrumaal 7,6% ja Põlvamaal 6,6%. Eestis keskmiselt oli registreeritud töötus 4,6%.

Töökoha loomise toetust on kavas maksta tööandjatele, kes loovad kahe kuu jooksul vähemalt viis töökohta.

Et soodustada eelkõige töökohtade loomist, mille panus piirkondade majandusarengusse oleks suurem, toetatakse ainult neid töökohti, kus makstav töötasu on vähemalt poolteistkordne alampalk, mis tänavu on 750 eurot.

Tööandjale hüvitatakse osaliselt töötaja palgakulud ehk 50% töötaja töötasust, ülempiiriga kahekordne töötasu alammäär. Tööle tuleb võtta töötu, kes eelnevalt on olnud tööta üle kuue kuu ning on arvel Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas.

Tööandjat toetatakse ka uute töötajate oskuste arendamisel, hüvitades vajadusel iga värvatud töötaja koolituskuludest kuni 2500 eurot.

Piirkondliku töökoha loomise toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, toetust saab taotleda järgmise aasta algusest kuni 2021. aasta lõpuni.