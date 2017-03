Riik ei hoia silma peal, palju kaitse all olevaid pagulasi Eestisse reisib

Kuna Euroopa Liidu riikidesse paigutatud sõjapõgenikud ei pea oma rändeplaanidest valitsusi teavitama, pole ka Eesti riigiasutustel infot, palju taolisi pagulasi Eestis kokku viibib.

Võtame ühe lihtsa näite. Saksamaale paigutatud Süüriast pärit sõjapõgenik otsustab põhja poole reisida. Peagi on ta juba Tallinnas - viibib siin paar päeva ja põrutab siis edasi Soome. Kas tema rännakutest on kõigil asjaosalistel riikidel infot? Väidetavalt mitte.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik Kaisa Üprus-Tali selgitab Delfile: "Teistes liikmesriikides kaitse saanud põgenikel on samad õigused reisimiseks, mis Eestis olevatel põgenikel. See tähendab, et Euroopa Liidus saab vabalt reisida ning sellest pole vaja teada anda. Seetõttu pole võimalik hinnata, palju teistesse riikidesse suunatud põgenikke näiteks Eestisse reisib."

Eestisse saabunud pagulastel on õigus 180 päeva jooksul viibida 90 päeva Eestist eemal. Praegu on Eestist ära reisil suurusjärgus 25 sõjapõgenikku,kellest keegi pole ületanud lubatud eemal viibimise aega.

Eestisse saabus esmaspäeval kolm pagulasperet, kellega koos on Eestis vastu võtnud 120 sõjapõgenikku. Ametlikult on neist inimestest lahkunud vaid üks Iraagist pärit mees, kes läks tagasi kodumaale.