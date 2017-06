Riigkogu arutab täna Marianne Mikko algatatud triibuliste nimekirjade seaduseelnõu

Riigikogus tuleb täna esimesele lugemisele sotsiaaldemokraat Marianne Mikko eestvedamisel valminud triibuliste nimekirjade seaduseelnõu, mis kohustab erakondi panema mehi ja naisi valimisnimekirjadesse vaheldumisi.

14 riigikogu liikme algatatud eelnõu eesmärk on muuta Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohalike omavalitsuste valimiste seadusi nii, et valimisnimekirjades oleks kandidaatide hulgas mehi ja naisi võrdselt.

"Demokraatia üheks lakmuspaberiks on see, kui palju naisi on otsustamistasandil esindatud. Kui Põhjamaades on naisi nii parlamendis kui valitsuses vähemalt 40 protsenti või üle selle, siis Eestis on vaid neljandik Riigikogu liikmetest naised," ütles Mikko. "Selleks, et riigikogu esindaks tänapäeva Eesti ühiskonda tões ja vaimus ning oleks 21. sajandi vääriline, tuleb teha triibuline tiigrihüpe ja sooliselt tasakaalus valmisnimekirjad seadustada."

Mikko avaldas lootust, et riigikogu suures saalis domineerib täna mõistev ning mõtestav meeleolu. "Eelnõu arutelu põhiseaduskomisjonis kiskus paraku inetuks - peaaegu ainult meestest koosnevas põhiseaduskomisjonis valitses Ida-Euroopa mentaliteet," sõnas Mikko.