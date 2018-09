Riigiteede viie aasta hoiukava jõuab taas valitsuse ette

Esialgu oli kava arutamine plaanitud eelmisesse nädalasse, ent siis lükkus selle kinnitamine edasi.

"Vastavalt riigi 2019–2022 eelarvestrateegiale on asendatud Kose-Mäo teelõigu ehituseks kavandatud riigi maksutulu aastatel 2020–2022 välisvahenditega 110 miljoni euro ulatuses," seisab kavas.

See tähendab tõenäoliselt seda, et ehitust rahastatakse Euroopa Liidu vahendite niinimetatud tulemusreservi arvelt. Neid summasid saab kasutada siis, kui mõnes valdkonnas on ette nähtud meetmete rakendamine eriti edukas.

