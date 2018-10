Riigireformijad kärbiks 10 riigikogulast, aga tõstaks kuluhüvitise asemel allesjäänute tasu ja palkaks abid

Reformijate meelest oleks Eestile paslik kümne saadiku võrra vähemaks kärbitud riigikogu koosseis. Ehk siis 101 liikme asemel võiks neid olla 91.

Teisalt aga tunnistavad ülejäänud ettepanekud, et riigikogu vajaks tegelikkuses rahva paremaks esindamiseks jõudu juurde. Seega tullakse tagasi vana ettepaneku juurde, et riigikogu liikmetel peaksid olema abid, kes aitaks neil kogu rahvaesindaja elu virvarris orienteeruda.

Kuigi selle korraldamine oleks lihtne, on elu näidanud, et tegemist on äärmiselt ebapopulaarse mõttega. Paar koosseisu tagasi püüdis riigikogu abide süsteemi sisse seada, aga avalikkuses keris üles pahameele torm, misjärel mõte edasi lükati. Just praegune riigikogu koosseis võinuks olla esimene abidega riigikogu, kuid vastavad seadusepügalad muudeti veel enne kehtima hakkamist ära suures kartuses, et põhjustatakse uus skandaal.

Kuluhüvitised maha, palka juurde

Riigireformijad ei peatu aga ka sellega. Nad panevad ette, et kaotada võiks ka alatasa kõneainet pakkuva kuluhüvitiste süsteemi. Vajadusel selle asemel siis riigikogulaste palka tõstes.

Kuid samas tehakse ka muid parlamendi tööd puudutavaid ettepanekuid. Näiteks pakutakse komisjonide arvu kokkutõmbamist ning soovitakse näha rohkem debatte ning sisulisi kuulamisi. Mismoodi seda täpselt teha, ette ei kirjutata.

Näiteks praegugi kuulatakse riigikogu komisjonides põhjalikult nii ministreid, ametnikke kui erialaspetsialiste. Probleem pole kuulamiste vähesuses, vaid selles, et need üritused on seaduse järgi kinnised ning kodanikel puudub ülevaade, mida seal tegelikult arutatakse.

Donald Trumpi mõttelend

Ühe ettepaneku on riigireformijad laenanud ka USA president Donald Trumpilt. Nimelt pannakse ette, et riigikogu peaks tunduvalt vähendama praegust seaduste tootmise hulka, millest kellelgi jõud üle ei käi.

Nüüd pannakse ette sarnaselt Trumpile, et uute koormavate seaduste vastuvõtmisel tuleks automaatselt kaks vana tühistada. „Kehtestada õigusloomes põhimõte, mille kohaselt seatakse iga uue koormava õigusnormi kehtestamisel eesmärgiks vähemalt kahe vana samaväärse õigusnormi tühistamine.“

Ettepanekutest on näha, et reformijad ei ole rahule jäänud äsja lõpetatud suure haldusreformi tulemusega ning ootaksid veel suuremahulisemaid ümberkorraldusi. Nad käivad otsesõnu välja mõtte, et senised maakonnad peaksid muutuma lihtsalt uuteks omavalitsusteks.