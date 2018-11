Riigireformi Sihtasutus: kohtuhaldus tuleb eraldada justiitsministeeriumist

Ühe ettepanekuna soovime me suurendada Vabariigi Presidendi sõltumatust poliitilistest tõmbetuultest ning seada Presidendi ametisolekule ühekordne seitsmeaastane tähtaeg. Sel juhul ei pea President otsuste tegemisel muretsema, kas ta valitakse uuesti tagasi või mitte,” selgitas Rait Maruste sihtasutuse tehtud uuendusettepanekuid.

Riigireformi Sihtasutuse nõukogu liikme, endise riigikontrolöri Alar Karise sõnul on vajalik muuta riigikontrolör ja õiguskantsler objektiivsemaks ja poliitiliselt sõltumatumaks.

“Praegu osalevad riigikontrolör ja õiguskantsler rutiinselt nii Vabariigi Valitsuse istungitel kui ka kabinetiaruteludel ja see loob huvide konflikti situatsiooni. On ju keeruline sõltumatult auditeerida nende otsuste mõjusid ja hinnata nende õigusaktide õiguspärasust, mille tegemise juures sa ise oled olnud.

Samas on tähtis tihendada riigikontrolli töösuhteid parlamendiga ning üheks võimaluseks on anda riigikontrolörile sarnaselt õiguskantsleriga õigus osaleda Riigikogu istungitel sõnaõigusega,” lisas Alar Karis.

Rait Maruste hinnangul tasub Eestil järgida suure osa Euroopa riikide praktikat ja muuta õiguskantsleri ametkond klassikaliseks ombudsmani ametkonnaks, sidudes sellega ka võrdõiguslikkuse voliniku ametkond.

“Praegu on õiguskantsleri institutsiooni põimitud nii seaduslikkuse üldise järelevalve kui ka ombudsmani funktsioonid ning selle tulemusena on õiguskantsleri institutsioonile ühe laiemalt hakatud omistama poolkohtulikku tähendust ja rolli. Me näeme, et õigem on anda põhiseaduslikkuse järelevalve funktsioon Riigikohtu pädevusse,” sõnas endine Riigikohtu esimees Maruste.

Samuti on SA ettepanekute seas inimestele õiguse andmine pöörduda oma põhiseaduslike õiguste kaitseks otse Riigikohtusse.

Riigireformi Sihtasutuse juhtmõtteks riigireformi läbiviimisel on, et Eesti oleks hästi juhitud ja selge visiooniga ergas riik, mis teenib oma rahvast. Riigireformi kontseptsioon koosneb 11 sisulisest peatükist ning iga peatüki juures on ka konkreetsed uuendusettepanekud.

Kokku on ettepanekuid 67 ja nad koonduvad kolme suurema teema ümber: seadusandlik võim ja esinduskogud; täitevvõim; kohtuvõim ja põhiseaduslikud institutsioonid. Nendega saab tutvuda veebis.

Reformipakett keskendub avaliku võimu organisatsioonile, sihtasutus ei tee ettepanekuid valdkondlikes poliitikavaldkondades, nagu näiteks maksupoliitika, samuti riigi turvalisuse, hariduse, sotsiaalala, kultuur ja keskkond.

Loe veel

Riigireform ei eelda ega tingi Põhiseaduse aluspõhimõtete ega Eesti riikliku korralduse põhimõtteliste lahenduste muutmist.

Valmis saab reformipakett lõplikult 21. novembriks ja antakse sel päeval Riigikogu konverentsikeskuses toimuval riigireformi konverentsil üle kõigile Riigikogus esindatud erakondadele.

26. novembril annab sihtasustus reformipaketi üle Vabariigi Presidendile. Järgmise etapina algab töö Riigireformi kontseptsiooni elluviimise ettevalmistamiseks, sh vajalike eelnõude kavandite ja seletuskirjade teeside ettevalmistus tähtajaga aprill 2019.