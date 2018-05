Riigireformi SA nõukogu liige David Vseviov: kui lõpptulemuses on midagi, mis mulle üldse ei sobi, saan ma ennast sealt ju taandada

David Vseviov, kes kuulub üleeile asutatud Riigireformi Sihtasutuse nõukogusse, leiab, et algatuse kodulehel avaldatud seisukohad on vaid esialgsed ja neid tuleb veel täpsustada. Seda, et ettevõtjad püüaks teda kui tuntud ajaloolase abil oma ettevõtmise legitimeerimiseks ära kasutada, ta ei karda.

Vseviov tõi Delfile antud kommentaaris näitena välja avaliku sektori kärpimise idee. "See ei tähenda tingimata, et koondama peaks hakkama lihtsalt valimatult põhimõttel "Koondame tuhat töökohta!" või "Viime tuhat viissada töökohta Tallinnast välja!"," märkis ta. "Pigem peaks mõtlema, kuidas muuta otsuste tegemise mehhanismi selliseks, et sealt ära jätta ebavajalik bürokraatia." Et sihtasutus mingeid radikaalseid muudatusi tooks Vseviov ei looda. "Altpoolt tulevad initsiatiivid kipuvad aja jooksul lihtsalt sumbuma. Nüüd on aga sihtasutuse tegevuse lõppkuupäev paigas. Loodetavasti võimaldab see ka konkreetsemate tulemusteni jõuda," märkis Vseviov. Küsimusele, kas Vseviov ei karda, et tema kui tuntud ja lugupeetud ajaloolase abil püütakse ettevõtjate projekti läbi suruda, vastas ta eitavalt. "Niikuinii kasutatakse meie öeldut pidevalt ära," ütles ta naerdes. "Kui lõpptulemuses peaks olema midagi, mis mulle mitte kuidagi ei sobi, saan ma ju sellest ennast taandada."