Riigireformi kriitika: miks on vaja presidendile vaid ühte ametiaega, kas tõesti tuleb hakata politseinikke ja kaitseväelasi koondama?

Võimude lahususe ja sõltumatuse tagamiseks lõpetatakse õiguskantsleri ja riigikontrolöri osalemine Vabariigi Valitsuse istungitel ja valitsuskabineti koosolekutel.

See vaid vähendaks õiguskantsleri ja riigikontrolli informeeritust. Miks see hea on?

Vabariigi Presidendi ametisoleku aeg muudetakse üheperioodiliseks ning ametiperioodi kestuseks kehtestatakse kuus (6) aastat.

Presidendi ametiaja piiramine vaid ühe perioodiga on maailmas väga ebatavaline, üks väheseid näiteid on Mehhiko. Miks täpselt see hea on?

Võetakse suund haldusreformi järgmisele etapile, kus kohalikud omavalitsused kujundatakse ümber maakondlikul põhimõttel, säilitades suuremad linnad iseseisvate kohalike omavalitsusüksustena.

Maakondlik omavalitsus võib olla mõistlik vaid kõige väiksemates maakondades. Millega aga õigustada Pärnu või Tartu linna ümber eraldiseisva "rõngasmaakonna" tekitamist, kui need linnad on oma tagamaa keskuseks?

Tallinna linnaosade suurus peab olema võrreldav ülejäänud Eesti valimisringkondade suurusega.

Tallinnas on kolm riigikogu valimiste ringkonda. Jääb ebaselgeks, miks oleks vaja linnaosade tasemel ühendada näiteks samasse ringkonda jäävad Mustamäe ja Nõmme või Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine.

Kriitilist hindamist vajab demokraatiale ja põhiseaduslikkusele keskse tähtsusega põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve süsteem, mis on muutunud valdavalt abstraktseks normikontrolliks ja liigselt (juristide) kohtunike keskseks.

Kaaluda tuleb põhiseaduslikkuse järelevalve funktsiooni täitmise organisatsioonilist kaasajastamist.

Tagauksest üritatakse jälle sisse tuua eraldi põhiseaduslikkuse järelvalve kohtu loomist, mida seni on tagasi lükatud, sest see läheks väikeses riigis liiga kalliks.

Ametnikkonda vähendatakse järk-järgult nii, et võrreldes praeguse olukorraga väheneks järgmise nelja aasta jooksul ametnike arv avaliku võimu teostamise sektoris ca 50%.