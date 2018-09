Riigireetmises kahtlustatav Deniss Metsavas kiitis kahe aasta eest integratsiooni Eesti kaitseväes

Eesti keelt puhtalt valdav Metsavas ütles 2016. aasta 26. aprillil ETV saates „Vabariigi kodanikud”, et tema ei tunne Venemaa kaasmaalaste poliitika kontekstis, et ta vajaks mingit kaitset. Ta ütles, et kaitseväelasena on kahe keele oskus teda karjääris väga palju aidanud. Metsavase sõnul on Eesti kaitseväes palju vene rahvusest ajateenijaid ja kaadrikaitseväelasi, kellega on tänu eesti ja vene keele oskusele lihtsam suhelda.

Metsavas ütles saates, et ta tunneb kümneid ohvitsere, kes on pärit Ida-Virumaalt, kes on suurepärased kolleegid ja. Ta tõi välja, et on ise pärit Tallinnast Lasnamäelt ja käinud ka vene õppekeelega koolis. Ta möönis, et eraldi kogukondade probleem on Eestis olemas, aga see ei ole nii hull.

Metsavas tõi saates veel välja gümnaasiumise riigikaitseõppe kui integratsiooni toetava meetme. Ta ütles, et võrreldes 10 aasta taguse ajaga oskavad vene noored eesti keelt palju paremini, teavad eesti kultuurist ja keelest palju rohkem ja tänu riigikaitseõppele ka integreeruvad paremini. Tema sõnul teavad ka vene noored, et on olemas Eesti riik ja seda on vaja kaitsta.

Deniss Metsavas on aastast 2015 Kaitseliidu major, tema ametikoht on operatiiv- ja planeerimisosakonna tuletoetuse ohvitser. Lisaks on ta Tallinna Mustamäe reaalgümnaasiumi riigikaitseõpetuse õpetaja.

Aastal 2009 kaitses Metsavas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes magistritöö teemal „Lihtsustatud operatiivplaneerimise protsessile tuginev sõjaliste operatsioonide analüüsi metoodika”, tema juhendaja oli Jaan Murumets.

Üleeile pidas kaitsepolitsei Metsavase koos teise kahtlustatava Pjotr Voliniga riigireetmises kahtlustatavana kinni. Kuriteo toimepanemise ajal töötas Metsavas Kaitseväe peastaabis.