Riigiprokurör Evestus: Savisaare kohtusaalis ja meedias öeldu vahel on tugev vastuolu

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus rääkis Kuku raadiole antud intervjuus, et tema esimene ootus ja lootus seoses Keskerakonna endise esimehe, ametist kõrvaldatud linnapea Edgar Savisaare kohtuasjaga on see, et kriminaalasja kohtulikku arutamist on võimalik alustada ja nii prokuröril kui ka vastaspoolel on võimalik öelda oma avalause ehk temal kanda ette süüdistuskõne.

Juunis toimunud istungitel tegeleti Savisaare terviseekspertiisi arvamuse kontrollimisega, mille esitas kohtule ekspertkomisjon. Ekspertiisis leiti, et Edgar Savisaar on võimeline kohtuistungist osa võtma ja asja arutamisel osalema. "Selle juunikuise istungi tulemused viitasid sellele, et mingeid takistusi ei tohiks olla ja ekspertiisiakt oma arvamusega peaks olema kõlbulik ja ei tohiks takistada asja algust."

Savisaar on kinnitanud, et ta tervis on väga hea ja ta saab valimistel osaleda. Evestus nentis, et siin on tõepoolest tugev vastuolu. "Vastuolu selle vahel, mida väljendatakse kohtusaalis või mida tehakse kohtusaalis ja milline paistab pilt läbi meedia," selgitas Evestus. "Savisaare sõnum on praegu see, et kui eksperdid on leidnud ta piisavalt terve olevat, siis ei ole tal takistusi ka valimistel osalemisel," sõnas Evestus ja märkis, et sellest võib omakorda teha järelduse, et kui Savisaare tervis on piisavalt hea valimistel osalemiseks ja aktiivseks eluks, mida valimiste periood nõuab, siis ei tohiks süüalune püüda ka kohtusaalis otsida viise, kuidas kriminaalasja kohtulikku arutamist edasi lükata.

Terviseekspertiisis toodi välja, et Savisaar on võimeline kohtuprotsessis osalema, kui ta oma tervise eest hoolt kannab ja ja vajalikul määral ravimeid võtab. Evestus nentis, et selle seisukoha pinnalt on olnud temal põhjus välja käia asjaolu, et Edgar Savisaar ei ole piisavalt hoolt kandnud oma tervise eest või siis ei ole järginud ettenähtud ravijuhiseid ja see on viinud selleni, et tema tervisenäitajad on võinud mingil määral halvemad olla, kui nad on tavapäraselt. "Ei ole sugugi välistatud, et neid halvemaid tervisenäitajaid kasutatakse ära selleks, et istungite edasi lükata. Minu kui prokuröri asi on loomulikult kohtuistungil oma kahtlused välja käia, neid põhjendada ja need kohtule esitada. Lõplikud otsused on siiski kohtu kätes."

Evestus rõhutas, et kohtukoosseis peab Savisaare tervisele tähelepanu pöörama ja vajadusel kiirabi või arsti meest üle vaatama kutsuma, kuid tähtis on, et sellised kontrollid käiksid kiiresti ja istungid nende tõttu ei veniks. "Kohtus tuleb vaeva näha, et isik ei saaks ära kasutada kuidagi seda situatsiooni, millele eksperdid viidanud on."

Muid takistusi kohtuprotsessiga jätkamiseks Evestuse kinnitusel ei ole. Ta lisas, et Savisaare tervis nõuab ehk puhkepause ja eraldi kokku lepitud ajakava, aga see ei tohiks asja arutamisega edasi minekut takistada.

Ühtlasi sõnas Evestus, et kohtuasja aegumist karta ei ole. "Ei tohiks olla mingit kartust selles, et need süüdistused, mis on Edgar Savisaare ja siis tema kaaslased sinna kohtu ette toonud, et need süüdistused langeksid mõne kuu või aasta pärast ära," sõnas ta.

"Kui kohtumenetluses peaks ette tulema tõsiseid takistusi, mis takistaksid koos kogu süüdistatavate üle kohtupidamist, on võimalikud veel erinevad võimalused: osade süüdistatavate suhtes kriminaalasja eraldamine, osade osas ootele panemine, et hakata selle kriminaalasja arutamisega peale. Aga see on kõik ilmselt kaugem tulevikumuusika, selleks peavad olema tõesti väga tõsised takistused. Ja ilmselt need tuleks järgnevate nädalate-kuude jooksul väga selgelt tuvastada. Aga lõputult ootele see kriminaalasi oma aegumist ootama jääda kindlasti ei saa ja selleks on võimalused, et seda takistada," lausus riigiprokurör.

Vastates küsimusele, kas Villu Reiljan ja MTÜ Keskerakond otsivad prokuratuuriga kokkulepet, kinnitas Evestus, et osa süüdistatavatega on läbirääkimised toimunud, osa on kuhugi jõudnud ja osa mitte. Tema sõnul saab avakõne käigus anda ülevaate ka sellest.