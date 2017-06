Riigiprokurör Evestus: loodan, et homme käivitub Savisaare protsess nii, nagu me seda täna ootasime

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles pärast Edgar Savisaare protsessi avaistungit Delfile, et loodetavasti jõutakse homsel istungil sisulise aruteluni.

Tänane Edgar Savisaare protsessi avaistung kestis vaid 42 minutit. Savisaare kaitsja Oliver Nääs taotles kohtult kohtuarstlikku ekspertiisi juhtinud Marika Väli sisulisi selgitusi Savisaare tervisliku seisundi üksikasjade kohta.

Mida tänane avaistung meile ütles? Kas see annab aimu venitustaktikast?

Kui jutt on kellegi tervisest, siis ei oska kunagi lõpuni öelda, mis seal taga võib olla. Täna oli Edgar Savisaar kohtus kohal, arstiabi ta ei vajanud ja seega mingil kujul võib öelda, et üritatakse äkki aega võita. Aga ma arvan, et ei ole ka päris õige sellisele seisukohale asuda enne, kui oleme homme eksperdi üle kuulanud. Ta annab meile selgitusi ja alles siis selgub, kas saame siis jätkata või mitte.

Mina loodan, et kui saame need ebaselgused homme selgeks, siis on kõikidel valmidus jätkata saalis kohtulikku uurimist ja keegi ei pea siit ära minema. Seetõttu loodan, et seal taga ei ole venitamistaktikat ja juba homme käivitub protsess selliselt, nagu me seda täna ootasime.

Taotlus kohtuarstliku ekspertiisi lisaselgituseks tundus teie jaoks mõistlik, te aktsepteerisite seda.

Kuna ma ei ole ise selle komisjoni ekspertiisi läbiviijaks olnud ega ole eksperdina selles menetluses osalenud, ei saa ma ekspertidele sõnu suhu panna. Kaitsja tõi välja mõned kohad, mis on mitmeti tõlgendatavad ja on täiesti mõistetav, et vastuse saavad nendele anda vaid need inimesed, kes oma allkirja ekspertarvamusele alla panid.

Mis saab teisest taotlusest, menetluse aegumisest rahapesu episoodis?

See puudutab kuritegu, mille menetlust alustati juba aastaid tagasi ja mis alles möödunud aastal tõi Edgar Savisaarele kaasa kahtlustuse ja süüdistuse. Alexander Kofkinit see kuidagi ei puuduta. Selle taotluse lahendamisega oleme täna veel poolel teel, kohus jättis selle vaidluse täna katki. Sisulised argumendid tuleb nii minul kui ka vastaspoolel esitada edaspidise kohtumenetluse käigus. Minu seisukoht on, nagu täna kohtus kuuld võis, et ülemäärast riivet nende isikute suhtes toimunud ei ole: ei ole neid kinni peetud, läbi otsitud, nende vara arestitud rahapesumenetluse käigus.

Kui kaua võiks teie hinnangul Edgar Savisaar ühel istungipäeval osaleda?

Arvan, et kui ekspert annab homme oma selgitused, kuuleme ehk läbi kaitsja või süüdistatava enda mingit selgitust, valmidust selles osas, kuidas tema prognoosib oma osalust selles kohtumenetluses.