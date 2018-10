Riigiprokuratuur võtab küberkuritegude menetlemiseks tööle küberriigiprokuröri

"Riigiprokuratuur otsib inimest, kes oleks ühteaegu väljaõppinud jurist ning võimeline menetlema küberkuritegusid ja samaaegselt juhendama sel teemal ka teisi prokuröre. Samuti oleks selle riigiprokuröri ülesanne vedada prokuratuuriga seotud IT-lahenduste arendusi," rääkis riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja Kauri Sinkevicius Delfile.

Prokuratuuri üks eesmärk on, et kriminaalmenetlused oleksid tulevikus senisest kiiremad, innovaatilisemad, nutikamad ning ühtaegu inimesekesksemad. "Mida lihtsam ja digitaalsem menetlus, seda kiirem ja parem lahendus on see ka inimeste jaoks, kes puutuvad kokku kriminaalmenetlusega. Otsimegi töötajat, kes aitaks meid selle eesmärgi elluviimisel," sõnas Sinkevicius.

"Seega põhimõtteliselt vajame kahe kompetentsiga inimest, kes oleks nii jurist kui ka mõistaks IT-maailma. Sihtgrupina näeme näiteks Tartu Ülikooli IT-õiguse õppesuuna lõpetanuid," märkis Sinkevicius.

Organisatsioonis oleks tegemist riigiprokuröriga, kes töötab järelevalveosakonnas.

Konkursiga otsitav küberriigiprokurör asub konkursiteate kohaselt tööle Tallinnas, talle pakutakse 3800-eurost kuupalka ja 35-päevast põhipuhkust.

Kandidaate ootab riigiprokuratuur 8. novembrini.