Riigiprokuratuur Savisaare kohtuasjast: õigusriigis langetab otsuseid kohus, meie nendega ei vaidle

Riigikohus otsustas täna, et altkäemaksu võtmise süüdistusega kohtu all olev Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar on liiga haige, et kohtu all olla. Seetõttu on õige maakohtu otsus menetlus tema suhtes lõpetada.

"Kõnealune kriminaalasi on siiski lõpetatud vaid ühe süüdistatava – Edgar Savisaare – osas. Riigikohus ei arutanud Edgar Savisaare süüküsimust ning ei mõistnud teda õigeks ja nende suhtes, kellele heidetakse ette Edgar Savisaarele altkäemaksu andmist, kohtupidamine jätkub."