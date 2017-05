Riigipea ülendas Meelis Kiili kindralmajoriks

President Kersti Kaljulaid kirjutas täna alla käskkirjale, millega ülendas kaitseväe juhataja ettepanekul Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili kindralmajoriks.

Meelis Kiili on olnud Kaitseliidu ülem viimased viis aastat. Eesti on kindralmajor Kiili kandidatuuri esitanud ÜRO UNTSO sõjalise missiooni juhi kohale.

ÜRO sõjaline vaatlusmissioon Lähis-Idas (UNTSO, United Nations Truce Supervision Organization) loodi 1948. aastal ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 50 (1948). UNTSO tegevuspiirkond on Iisrael, Egiptus, Liibanon ja Süüria. Sõjaliste vaatlejate ülesanne on jälgida rahukokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas ja vältida väiksemate vahejuhtumite eskaleerumist laiemateks konfliktideks. UNTSO on ÜRO vanim sõjaline missioon.