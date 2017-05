Riigipea julgeolekukonverentsil: Euroopa Liidu eelarve peab vastama muutunud oludele

“Euro- ja põgenikekriis, aga ka muutunud julgeolekuolukord, on raskused, mille kaudu Euroopa Liit areneb. Me ei tagane. Euroopa ees seisvate väljakutsetega toime tulek näitab liikmesriikide võimet pidada kinni ühiselt kokku lepitud väärtustest. Areng eeldab kahtlemata rahalisi vahendeid ja Euroopa Liidu eelarvelised otsused peavad vastama uutele oludele,” ütles president Kersti Kaljulaid Bratislavas toimuval Kesk-Euroopa esinduslikuimal julgeolekufoorumil Globsec.

"“Euroopa Liit peab liikuma edasi, uuenema ja arenema. Kiirusest olulisem on liikuda liikmesriikidega ühiselt samade eesmärkide poole,” ütles president Kaljulaid. Ta lisas, et kindlasti peab Euroopa Liidu eelarve lähtuma peamistest eesmärkidest ja finantseerima kokkuleppeliselt just neid valdkondi," vahendas Vabariigi Presidendi kantselei.

Riigipea hinnangul peab Euroopa Liit panustama senisest enam digitaalse ühisturu loomisse ning muutuma paljudes teistes valdkondades digitaalsemaks. “Digitaalne ühiskond on tuleviku ühiskond. See võimaldab ka riikide vahel reaalajas infot vahetada, mis on julgeoleku seisukohalt tänapäeval võtmetähtsusega,” lisas president Kaljulaid.

President Kaljulaid osales korraldajate kutsel Bratislavas rahvusvahelisel julgeolekufoorumil Globsec Euroopa tulevikku käsitlevas paneeldiskussioonis koos endise Poola peaministri Jan Krzysztof Bielecki, Jacques Delors’i Instituudi direktori Yves Bertoncini ning Slovakkia välis- ja Euroopa asjade ministeeriumi riigisekretäri Ivan Korčokiga.

Globsec koondab Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikas olulisi avaliku arvamuse kujundajaid, poliitikuid ja mõttekodade esindajaid ning on Kesk-Euroopa esinduslikuim julgeolekufoorum.