Riigimuuseumide juhid töötavad töölepingu seaduse järgi, seega ei tohi nende palku avaldada

Kui ministeeriumiametnike ja muude riigiametnike ehk maksumaksjalt palka saavate inimeste andmed on valdavalt avalikud avaliku teenistuse kodulehel, siis riigimuuseumite, seal hulgas ka Eesti Rahva Muuseumi (ERM) juhi Tõnis Lukase palk avalik ei ole.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Meelis Kompus ütles Delfile, et riigimuuseumi juhid töötavad töölepingu seaduse, mitte avaliku teenistuse seaduse alusel. Seega ei ole näiteks ERM-i puhul avalikustatud ei juhi Tõnis Lukase ega avalike suhete juhi Kaarel Tarandi palka.

Töölepinguseaduse paragrahvi 28 lg 2 p 13 kohaselt ei tohi nimelt tööandja avaldada töötaja palgaandmeid ilma viimase nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta. Töötaja võib oma töötasu suuruse avaldada soovi korral ise, kuid tööandjal selleks seaduslik alus puudub.

Tõnis Lukas võttis aga täna õhtul Delfi toimetusega ühendust, teatamaks, et ta soovib oma palganumbri avalikustada: see on nimelt 2500 eurot. "Tahan, et mu palk oleks avalik," selgitas Lukas. Ta lisas, et tema palk on püsinud muutumatuna viimased viis aastat, ka pole ta saanud selle aja jooksul lisatasusid ega preemiaid.

Ka on avalik teise ERM-i juhiks kandideerija, praeguse riigikontrolöri Alar Karise palk. Tema igakuine põhipalk on avaliku teenistuse kodulehe järgi 4495 eurot.