Riigikontrolöri ametist peagi ERM-i direktoriks liikuv Alar Karis: Eesti kõrgkoolides võiks olla osaline õppemaks, millest pääseks teatud tingimustel

Uudisteportaal ERR.ee avaldas täna hommikul pika usutluse riigikontrolöri ametist peagi lahkuva Alar Karisega.

Karise viis riigikontrolöri aastat saavad täis nädala pärast ja siis kolib ta Tartusse, Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktori kabinetti. See annab talle vabaduse olla paljudel teemadel avameelsem kui seni.

Ajakirjanik Toomas Sildam küsitles Karist muuhulgas TÜ rektori valimiste, tasuta kõrghariduse, ilma bakalaureusekraadita magistriõppimise minemise, võõrkeelse kõrghariduse ja Emajõe äärde puidurafineerimise tehase loomise teemadel.

Tasulise kõrghariduse asjus leiab ta, et meil võiks olla osaline õppemaks. "Kõik maksavad, aga... Õppemaksust oleks vabastatud need inimesed, kellel on majanduslikud raskused; need, kes õpivad väga hästi; ja nende erialade tudengid, mida riik arvab eriti tähtsateks, olgu see siis tehnikavaldkond või õpetajad.

Võibolla neist paljudele on ka stipendium määratud. See annaks võimaluse tuua eraraha kõrgharidusse, aga samas on kõigil algusest peale selge – kui hästi õpin, olen õppemaksust vabastatud."

