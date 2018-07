Riigikontrolör: idapiiri lahendus on piisavalt põhjendamata

"Rõhutan, et otsuste tegemisel ses asjas on valitsuse liikmetel seni puudunud võimalus kaaluda ja otsustada alternatiivide vahel, kuna valikuvõimalusi ei ole valitsuskabineti tasandile toodud," ütles Holm. Et alternatiivseid lahendusi pole koos nende maksumusega kabineti liikmetele esitatud, ei ole neil tema hinnangul võimalik ka teha piiri asjus sisulistest valikutest lähtuvat kaalutud ja informeeritud otsust.

"Tänases olukorras, kus on teada, et idapiiri väljaehitamine on osutunud 2015. aastal planeeritust oluliselt aja- ja rahamahukamaks, on seda olulisem, et valitsuskabineti liikmetel oleks võimalik otsuste langetamise eel teadvustada idapiiri väljaehitamise mõju ka eri variantide ja maksumuse skaalal," toonitas Holm. Sellisel juhul tekiks valitsuskabineti liikmetel võimalus hinnata kavandatavate investeeringute ja kaasnevate jooksvate kulude otstarbekust.

Üleliigne ei oleks Holmi hinnangul Eesti idapiiri väljaehitamise materjalides käsitleda ka Eesti naaberriikide idapiiri olukorda ning seda, kuivõrd Eesti välja ehitatav idapiir nendest erineb ning milliseid muutusi võivad need võimalikud erinevused põhjustada ebaseaduslike piiriületuste ja salakaubanduse kanalites.

"Et jutt on väga suurtest investeeringutest, siis palun Teid teha idapiiri väljaehitamise materjalidesse täiendused, mis avaks kavandatava idapiiri lahenduse valiku tagamaid ja põhjendusi ning esitaks ühe või teise probleemi lahendamise alternatiivid koos nende maksumuse ja efektiivsusega," ütles Holm. Samuti peab ta otstarbekaks lisada täiendatud infole ka ülevaade naaberriikide idapiiri olukorrast ning kokkuvõttes info eri meetmete hinnangulise koosmõju kohta ebaseaduslike piiriületuste, inim- ja salakaubanduse vähenemisele.