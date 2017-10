Riigikontrolör Alar Karis kandideerib Tõnis Lukase vastu ERM-i direktoriks

Avalduse Eesti Rahva Muuseumi direktoriks kandideerimiseks esitas neli inimest, vestlusele pääsevad Lukas ja Karis.

Eesti Päevalehele teadaolevalt on praegune riigikontrolör Alar Karis otsustanud kandideerida Eesti Rahva Muuseumi direktoriks, mida viimased viis aastat on juhtinud Tõnis Lukas. Ka Lukas kandideerib sellesse ametisse tagasi ja on avalikult esitlenud ka oma visiooni ERM-i tulevikust. Üldse esitasid avalduse ERM-i juhi kohale kandideerimiseks neli inimest, reedel toimub vestlusvoor, kuhu teadaolevalt kutsutakse Lukas ja Karis.

ERM-i uus juht astub ametisse jaanuari keskpaigas.