Riigikontrolli kommunikatsioonijuht: ajakirjanikud ei peaks ministeeriumite töötajates nägema vaenlast

Ka 2015. aastal uuris riigikontroll, kuidas kohalikud omavalitsused kasutavad maksumaksjate raha tänavatele üles pandud plakatitel ja muudel välireklaampindadel. Lisaks uuriti, mis ulatuses ja mille eest maksti reklaami eest ajakirjandusväljaannetele.

„See andis häid tulemusi,” märkis Mattson. „Märkasime, et sellistes kanalites maksumaksjate raha abil tehtav poliitiline reklaam vähenes.”

Samas märkis Mattson, et kohalike omavalitsuste infolehed nagu Tallinnas levitatavad Pealinn ja Stolitsa, on aga juba ammu tekitanud palju küsimusi. Nüüdne audit on selles osas jätk 2015. aastal toimunule.

„Tuvastasime, et suurimad infolehtede kasutjad võimulolijate reklaamimiseks on Tallinnas ja Loksal, mujal Eestis saadakse üldiselt ilma hakkama,” tõi Mattson välja.

Küsimusele, kui suur on meedia osas kirglikul Mattsonil endal tänavuse auditi ettevõtmises, jääb ta tagasihoidlikuks. „Seda otsustab siiski riigikontrolör ja auditi läbiviijad. Mina saan arvamust avaldada,” märgib ta. „Aga tõsi on, et kui minult arvamust küsitud on, siis olen alati öelnud, et see on oluline teema, millega tuleks tegeleda.”

Mattson on ise pikalt olnud ajakirjanik ja oskab nüüd riigiasutuse kõneisikuna näha ka vastaspoolt. Tema arvates on väga oluline see, kas ajakirjanik uurib mõnd teemat selleks, et asjast tõesti aru saada või on tal juba enne ametiasutusega suhtlemist artikkel peas valmis ja vaja on lihtsalt kinnitust juba väljavalitud mõtetele.