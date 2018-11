Riigikontroll: politseinike arvu vähenemine seab kahtluse alla PPA suutlikkuse oma ülesandeid täita

Töötajate arv PPA-s on järjepidevalt vähenenud. Selle aasta alguses oli PPA-s umbes 1100 töötajat vähem kui 2010. aastal, kui ühendasutus tööd alustas. Samuti on kasvanud töötajate keskmine vanus 39 aastalt 41 aastale. Kui PPA-sse tööle asumise ja sealt lahkumise senine trend jätkub, siis kümne aasta jooksul suureneb PPA töötajate keskmine vanus ja pensionile minejate arv.

PPA töötajate arv ja keskmine vanus Riigikontroll

Ehkki PPA on viimastel aastatel riigieelarvest palgatõusuks raha märkimisväärselt juurde saanud, on nii Eesti keskmine kui ka avaliku sektori keskmine palk kiiremini kasvanud. Kui mullu oli avaliku

sektori keskmine palk 49 protsenti suurem kui aastal 2008, siis PPA-l oli vastav keskmine näitaja 32 protsenti. Seda vahet ei kata ka selle aasta riigieelarves PPA töötajate palgatõusuks eraldatud raha ja tuleva aasta riigieelarve eelnõus planeeritud umbes 10 protsendi suurune palgaraha tõus. Arvestada tuleb, et samal ajal kasvavad ka riigi ja avaliku sektori keskmised palgad.

Positiivsena saab riigikontrolli hinnangul välja tuua, et PPA-s on alates 2015. aastast suudetud palkasid PPA keskmisega võrreldes mõnevõrra rohkem tõsta patrullpolitseinikel, kelle palgakasv on viimastel aastatel edestanud Eesti keskmise palga kasvu. See on aidanud aeglustada PPA töötajaskonna vähenemist. Patrullpolitseinikke töötab PPA-s umbes 500 ehk 10 protsenti PPA töötajaskonnast ja nende keskmine brutopalk koos ületundide, valve-, öö- ja pühadetundide tasuga on sel aastal olnud 1359 eurot.

2016. aastal avaldatud auditis „Politsei- ja piirivalveameti moodustamise kulg ja tulemuslikkus“ leidis riigikontroll, et kolme asutuse ühendamine oli tehtud küll kulutõhusalt, kuna tugiteenistujate osakaal on vähenenud, kuid juhtis tähelepanu, et kolme asutuse ülesandeid ja avalike teenuste kvaliteeti puudutavad eesmärgid jäid ühendamisel tähelepanu alt kõrvale.

Riigikontroll tõi auditis välja, et PPA personali edasise vähenemise või vähendamisega kaasnevaid riske ja mõju siseturvalisusele tervikuna ei ole seni põhjalikult analüüsitud. Riigikontroll on samal seisukohal ka praegu.

Viimastel aastatel on PPA personali palgatõusule suuremat tähelepanu pööratud ning sellega on suudetud PPA töötajaskonna vähenemist aeglustada, aga mitte peatada. Riigikontroll on jätkuvalt seisukohal, et PPA personali vähenemise mõju ülesannete täitmisele ja siseturvalisusele tervikuna tuleb põhjalikult hinnata ning sellega kaasnevad riskid maandada või leppida sellega, et näiteks liiklusjärelevalve väheneb, politsei reageerib väljakutsetele aeglasemalt või kuritegude avastamise määr väheneb.

Riigikontroll leiab, et PPA personali jätkuva vähenemise üks põhjus peitub selles, et PPA keskmine palgatase on jäänud avaliku sektori ja Eesti keskmise palga tõusu tempole alla. PPA personali vähenemisele aitab lisaks kaasa PPA töötajate keskmine vanus ja sellest tulenev pensioniikka jõudvate töötajate arvu kasv.