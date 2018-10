Riigikontroll: pere- ja eriarstiabi hädad sunnivad patsiente aina enam erakorralisse meditsiini pöörduma

EMO on tervishoiusüsteemis kõige kallim koht patsientide ravimiseks. Näiteks kulub Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi EMOs kergemate terviseprobleemidega pöördumiste puhul arvestuslikult ligi neli korda enam raha kui keskmiselt perearsti vastuvõtul.

EMO muudavad kulukamaks eriarsti vastuvõtt ja seal tehtavad täiendavad uuringud ja protseduurid.

2017. aastal oli EMO raviarvete maksumus kokku ca 153 miljonit eurot, see sisaldab ka haiglaravi kulusid, kui inimene hospitaliseeriti EMOst. Samal aastal kulus perearstiabile kokku 114 miljonit.

Audit näitas tekkinud olukorra põhjustena:

Perearstiabi kvaliteet ja kättesaadavus on ebaühtlane

40% kergemate kaebustega EMOsse pöördujatest tõid pöördumise põhjuseks, et ei saanud õigel ajal perearsti vastuvõtule. 25% ei soovinud erinevatel põhjustel perearsti juurde pöörduda.

Lisaks on Eestis vähe perearste, kes teevad tööajaväliseid vastuvõtte — kokku 9%. Seejuures on nende jaotus üle Eesti ebaühtlane. Näiteks puudus 2017. aastal tööajaväline vastuvõtt pea pooltes Eesti maakondades, aga ka suuremates linnades nagu Tartu ja Pärnu.

Samas näitab statistika, et kergemate kaebustega patsientidest ligi 60% pöördub EMOsse tööpäeviti vahemikus kell 8–18 ehk ajal, mil perearstikeskused on enamasti avatud ja patsient oleks saanud pöörduda perearsti poole.

2017. aasta perearstipraksiste kvaliteedihindamisest selgus, et kõrgemale tasemele vastavaid praksiseid oli 43%. Ülejäänud praksised asetusid madalamale tasemele või polnud neid veel hinnatud.

Vaatamata sellele, et hindamised toimuvad alates 2009. aastast, pole senini kordagi hinnatud ca 1/3 perearstipraksistest ehk puudub teadmine selle kohta, millisel tasemel need praksised on.

Ühtlasi kinnitasid perearstide ebaühtlast kvaliteeti auditi käigus tehtud Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi eksperditöö tulemused – ca viiendikul juhtudest oli seljavalu, hüpertoonia või alumiste hingamisteede infektsioonidega EMOsse pöördunud patsiendi perearsti varasem tegevus olnud ebapiisav.

Näiteks polnud perearst suunanud patsienti edasi eriarsti juurde, vajalikule uuringule või kirjutanud välja ravimit. Enamasti oli perearsti tegevus siiski piisav.

Juhul kui patsient ei saa abi perearsti juurest, otsib ta seda mujalt. Praeguses tervishoiusüsteemis on lihtsaim ja kiireim alternatiiv pöörduda EMOsse.

Katmata ravivajadus eriarstiabis toob kaasa pikad ravijärjekorrad

Eriarstiabi rahastamine ei kata Eesti inimeste vajadust ravi järele. Tänavu on haigekassa arvutuste kohaselt kokku 245 000 rahastamata ravijuhtu. Need on juhud, kus inimesel oleks vaja arsti juurde minna, kuid haigekassal raha selle eest tasuda ei ole. Käesoleva aasta ravivajaduse katmiseks on puudu 52 miljonit eurot.

Eurostati andmed aga kajastavad seda, kui palju inimesi arvab, et nad ei ole pika ravijärjekorra tõttu saanud õigel ajal arsti vastuvõtule – Eestis on see tunnetuslik näitaja Euroopa suurim. Pikad ravijärjekorrad on üks EMOsse pöördumise põhjus.

Pere- ja eriarsti rahastamissüsteem soodustab suurt arvu EMO-visiite

Haiglate huvi on saada kätte võimalikult suur osa rahast, mida lepingumaht võimaldab, ja EMOsse pöördumised on üks viis seda teha.

Kui patsient pöördub EMOsse lihtsa, sisuliselt perearsti pädevusse kuuluva tervisemurega, siis saab haigla sellegipoolest tasu teenusepõhiselt ehk eriarsti vastuvõtu eest. Seega puudub haiglatel rahaline motivatsioon EMOsse pöördumiste arvu vähendada.

Siiski tuleb silmas pidada, et mida enam kulub ravikindlustuse raha EMO-visiitidele, seda vähem jääb plaanilise ravi tarbeks ning see põhjustab omakorda pikemaid ravijärjekordi.

Perearstiabi rahastatakse pearahapõhiselt. Perearsti sissetulek ei sõltu sellest, kas ja kui kiiresti ta ägeda terviseprobleemiga patsiente vastu võtab või kui tihti ning milliste tervisprobleemidega tema nimistu patsiendid EMOsse pöörduvad.

Teisisõnu puudub perearstidel rahaline motivatsioon vältida oma nimistu patsiendi visiiti EMOsse, sest juhul kui patsienti ravitakse mujal, ei kaota perearst rahas ja säästab oma tööaega.

Mitmete haiglate esindajad tõid auditis välja, et nende teeninduspiirkonnas on perearste, kes suunavad patsiente EMOsse, vaatamata sellele et patsiendi seisund selleks alust ei anna.

Seega puudub tervishoiusüsteemi osapooltel rahaline motivatsioon vähendada kergete terviseprobleemidega pöördumisi EMOsse.

Puudulikud infosüsteemid takistavad perearstide ja EMO koostööd patsientide ravimisel

Praeguses tervishoiukorralduses ei saa perearst teavitust selle kohta, kui tema patsient on pöördunud EMOsse. Perearst saab oma nimistu patsiendi EMO-visiidist teada ainult siis, kui patsient või tema lähedane talle seda ütleb.

Vajaliku info puudumise korral ei oska perearst aga EMO-visiidi järel õigel ajal sekkuda ja patsiendile vajalikku järgnevat ravi määrata.