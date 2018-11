Riigikontroll: inimesi sunnivad EMO-sse pöörduma halvad perearstid ja eriarstide pikad järjekorrad

Selle aasta alguses seisuga ei saanud 54 protenti patsientidest ettenähtud ooteajal ambulatoorsele ravile. Näiteks viis aastat varem oli see näitaja 44 protsenti. Pikad ooteajad on põhjustatud nii personalipuudusest, sealhulgas arstide vähesusest, kui ka ebapiisavast rahastamisest. Ühtlasi on nõudlus tervishoiuteenuste järele kasvanud. Tõsi, oluline põhjus on ka patsiendi valik ehk patsiendile ei sobinud vastuvõtuaeg või sooviti minna konkreetse arsti vastuvõtule. Alati ei tule ka kõik patsiendid kokkulepitud ajal vastuvõtule ning mõne aja möödudes panevad arsti juurde kinni uue aja. Samas ei pea haigekassa ega haiglad arvet selle üle, kui palju on selliseid patsiente, kes end järjekorda panna ei saanud, sest vabu visiidiaegu ei olnud.

Statsionaarses ja päevaravis jääb keskmine ooteaeg küll kehtestatud piiridesse, kuid üksikutes suuremates haiglates on mõnel erialal ooteaeg mitu korda pikem kui lubatud. Näiteks oli tänavu 1. jaanuari seisuga statsionaarse ravi ooteaeg Ida-Tallinna Keskhaiglas ortopeedia erialal 658 päeva. Analoogne seis iseloomustab otorinolarüngoloogia eriala, kus ooteaeg Tartu Ülikooli Kliinikumis oli 608 päeva. Kokkuvõttes ei saanud aasta alguse seisuga lubatud ooteajal statsionaarsele ravile 20 protsenti ja päevaravile 28 protsenti patsientidest.

Ravijärjekordi võimaldaks riigikontrolli hinnangul vähendada üleriigilise digiregistratuuri rakendamine ja e-konsultatsiooni laiem kasutuselevõtt. Digiregistratuuri kaudu saaks tuvastada kõige lühema ravijärjekorraga teenusepakkuja ning siduda väljastatud digisaatekirja konkreetse broneeringuga. Seejuures ei oleks patsiendil võimalik broneerida mitut aega sama eriala arsti juurde, sest see pikendab kunstlikult järjekordi. E-konsultatsiooni kaudu saadaks perearst eriarstile juba eelnevalt läbi vaadatud patsiendi andmed ja eriarst saab vajaduse korral anda perearstile juhtnöörid, kuidas patsienti ravida või määrata patsiendile tema seisundit arvestades sobilik vastuvõtuaeg.

Perearstipraksiste halb kvaliteet ja eriarstiabi järjekorrad sunnivad patsiente pöörduma EMO-sse.

Pikad ravijärjekorrad tähendavad katmata ravivajadust, mis on Eesti inimeste hinnangul pidevalt kasvanud ning oli 2016. aastal Euroopa Liidu liikmesriikide seas suurim. Läinud aastal hindas 10,5 protsenti inimestest, et ei saanud vajalikke tervishoiuteenuseid pika ravijärjekorra tõttu. Ehkki see osakaal on võrreldes 2016. aastaga veidi vähenenud, on see jätkuvalt Euroopa Liidu liikmesriikide seas suurim näitaja. Eestis on eelkõige probleemiks hambaravi ja eriariarstiabi vähene kättesaadavus.

Üks viis, kuidas avaldub pikkade ravijärjekordade ning katmata ravivajaduse tagajärg, on inimeste pöördumine erakorralise meditsiini osakonda. Tervise Arengu Instituudi hinnangul on arsti ambulatoorsete vastuvõttude arvu vähenemine suurendanud EMO-de töömahtu. Näiteks pöördus läinud aastal EMO-sse umbes 300 000 inimest ehk iga neljas Eesti inimene. Kokku pöörduti EMO-sse 462 000 korral, mida on 13 protsenti enam kui 2010. aastal.

Peale eriarstiabi puuduliku kättesaadavuse põhjustab EMO-sse pöördumist ka see, et perearstiabi ei ole ühtlase kvaliteediga ega piisavalt kättesaadav. Näiteks ütles 40 protsenti inimesi, kes olid pöördunud EMO-sse kergemate kaebustega, et nad ei saanud enda hinnangul õigel ajal perearsti vastuvõtule. 22 protsenti kergemate kaebustega patsientidest aga ei soovinud erinevatel põhjustel perearsti juurde minna.

Perearstipraksiste eelmise aasta aasta kvaliteedihindamine andis kõrgema hinnangu 43 protsendile hindamises osalenud praksistest ning ülejäänute tase jäi madalamaks. Samas ei ole kordagi hinnatud umbes kolmandikku praksistest. Erinev tase mõjutab patsiendi käitumist – kui patsient ei saa vajalikku teenust perearsti juurest või ta ei ole sellega rahul, otsib ta abi mujalt. Patsiendi ravimine erakorralise meditsiini osakonnas on aga üldjuhul kalleim viis seda teha.

Pensionäride eest makstav sotsiaalmaks ei tähenda tervishoiule olulist lisaraha

Tervishoiusüsteemi rahalise olukorra parandamiseks tegi valitsus eelmise aasta aprillis otsuse hakata edaspidi riigieelarvest tasuma mittetöötavate pensionäride eest sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa. See oli oluline samm, et parandada ravikindlustuse jätkusuutlikkust ning kohandada selle tulubaasi rahvastiku vananemisest tulenevate muutustega.