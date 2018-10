Riigikontroll hakkab uurima, kas PPA idapiiri välja ehitamisel mitte raha ei raiska

„Ülevaate eesmärk on välja selgitada millised kriteeriumid Siseministeerium koostöös politsei – ja piirivalveametiga idapiiri väljaehitamisele püstitas, millised alternatiivsed kaasaegse piiri lahendused perioodil 2014-2018 läbi analüüsiti, millised olid alternatiivide vahel otsuse tegemise kriteeriumid ning kuidas see kokku tagab kindluse, et idapiir ehitatakse välja optimaalse hinna ja kvaliteedi suhtega,“ seisab Riigikontrolli teavituskirjas.

Mäletatavasti selgus kevadel, et idapiiri väljaehitamine läheb algselt arvatust lausa 2,5 korda kallimaks. 2015. aasta veebruaris valitsuskabinetile esitatud esialgses hinnangus läinuks idapiiri ehitus maksma 79 miljonit eurot, kuid viimatiste arvutuste ja valminud ehitusprojektide kohaselt läheb idapiir hoopis 118 miljonit eurot kallimaks.

Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson ütles Delfile, et audit algatati riigikontrolli initsiatiivil selleks, et enne oluliste rahastusotsuste tegemst oleks riigikogul ja avalikkusel võimalikult palju materjali käes. Plaanist asja uurida teatas riigikontroll juba augusti lõpus. Audit saab usutavasti valmis veebruari alguses, enne riigieelarve strateegia ja seega suuremate rahastusotsuste vastuvõtmist.

Eesti Vabariigi idapiir on kokku 338,6 kilomeetrit, millest 135,6 km on maismaapiir. Valmiv idapiir on plaani kohaselt terves ulatuses kaetud tehnilise seire- ja valvevõimekusega.