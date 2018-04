Riigikohus: kooseluseaduse näol on tegemist kehtiva õigusega hoolimata rakendusaktide puudumisest

Kuna kooseluseadus on jõustunud ja kehtib, siis saavad õiguse adressaadid sellele oma subjektiivsete õiguste kaitsel tugineda. Kolleegium on seisukohal, et kuigi riigikogu on jätnud kooseluseadusest tulenevad muudatused teistes seadustes tegemata, ei võta see kohtutelt kohustust kooseluseadust üksikjuhtumil rakendada, lahendades vajaduse korral eri õigusnormidest tulenevad konfliktid õiguse üldpõhimõtetele tuginedes. Kohtud peavad õigust tõlgendama viisil, mis kindlustab põhiseaduspärase tulemuse.

Neil põhjustel ja arvestades, et põhiseaduslikkuse järelevalvemenetluse algatanud kohtud ei olnud põhjendanud, milliste õigusnormide puudumine nende hinnangul kohtuasja lahendamist takistas, jättis riigikohus esitatud taotluse rahuldamata.