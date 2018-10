Riigikohus asub arutama Savisaare võimalikku kohtu alt vabastamist

Riigikohtu kriminaalkolleegium peaks Nääsi määruskaebuse arutamise aja määrama veel sel aastal, vahendab ERRi uudisteportaal.

Nääs taotleb kaebuses, et riigikohus tühistaks Tallinna ringkonnakohtu 14. augusti määruse, millega tühistati varasem maakohtu määrus ja kohustati kohtumenetlust Edgar Savisaare suhtes jätkama.

Nääsi hinnangul peaks riigikohus jõustama Harju maakohtu 5. juuni määruse, millega kriminaalmenetlus Edgar Savisaare suhtes tema tervisliku seisundi tõttu lõpetati.

"Me ei nõustu ringkonnakohtu seisukohaga, et maakohus ei võinud menetluse lõpetamisel tugineda endokrinoloog Vallo Volke kategoorilises vormis antud arvamusele, mille kohaselt ei ole kriminaalmenetluse jätkamine Edgar Savisaare suhtes enam võimalik ilma, et see otseselt ohustaks tema elu ja tervist," selgitas Nääs.

Ringkonnakohus tühistas 14. augustil Harju maakohtu varasema määruse lõpetada kriminaalmenetlus korruptsiooni- ja majanduskuritegudes süüdistatud Edgar Savisaare suhtes tema halvast tervisest tulenevatel põhjustel.

Tallinna ringkonnakohus leidis, et kriminaalmenetluse lõpetamine Edgar Savisaare osas tema terviseseisundi tõttu on olnud ennatlik ja saatis kriminaalasja tagasi maakohtule kohtumenetluse jätkamiseks.