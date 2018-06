Riigikohtu esimees Heiki Loodist: tema roll õigusloome reformide käivitamisel ja riiklike institutsioonide ülesehitamisel-arendamisel on olnud märkimisväärne

Riigikohtu esimehe kaaskirjas märgitakse, et Heiki Loodil on pikaajaline ja väga mitmekülgne avaliku teenistuse kogemus. Tema roll õigusloome reformide käivitamisel ja riiklike institutsioonide ülesehitamisel-arendamisel on olnud märkimisväärne. Ta on kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine elu- ja töökogemus võimaldab tal oluliselt panustada riigikohtu halduskolleegiumi töösse ja Eesti haldusõiguse edasiarendamisse.

Riigikohtu uue liikme nimetamine on seotud asjaoluga, et riigikogu otsustas 15. veebruaril 2018 vabastada riigikohtunik Indrek Koolmeister ametist alates 30. juunist 2018. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.