Riigikogus on Maria Sidljarevitši isikunäitus

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul on Sidljarevitš pannud oma ideed ja mõtted värvikasse pildikeelde. „On väärtus omaette, et kunstnikel on võimalik end väljendada täpselt nii, nagu nad seda soovivad ja tunnevad.“

Kunstnik käsitleb näitusel inimese, looma ja looduse suhteid, mis toovad esile nii eri prototüüpe kui ka ühendavad kogu elava ja hingava maailma.

Piir looma ja inimese, andja ja võtja vahel hägustub halliks alaks, kus metsal on metafoorne, mitte otsene või poliitiline tähendus.

Sidljarevitš osaleb näitustel alates 2008. aastast. Tal on olnud mitmeid isikunäitusi. Ta on Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Maalikunstnike Liidu liige.

Sidljarevitš lõpetas 2014. aastal Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe. Samal aastal Tallinna Linnagaleriis toimunud isikunäitus „You broke my life” oli osa ta magistritööst ning tegeles autori isikliku mälu teemadega ja taaselustas kunstnikule omases naivistlik-ekspressionistlikus maalilaadis mälupilte minevikust.

Näituseid Toompea lossi kunstisaalis vahendab Eesti Kunstnike Liit koostöös Riigikogu Kantseleiga.

Näitus jääb avatuks 2. novembrini. Toompea lossi sissepääsuks tööpäevadel kella 10-16ni on vaja esitada isikut tõendav dokument.