Riigikogus on kõne all kiire internetiühendus

Riigikogu lairibavõrgu toetusrühm peab täna avaliku istungi teemal „Lairiba aasta“, kus on arutlusel kiire ja stabiilse internetiühenduse väljaehitamine.

Toetusrühma esimehe Andres Metsoja sõnul on tähtis, et kvaliteetsed e-teenused oleksid kättesaadavad ja taskukohased igas Eesti maanurgas. „Tänaseks on riigieelarve kontrolli erikomisjonist alguse saanud seadus vastu võetud ja nüüd on tarvis astuda otsustavaid samme, et eesmärgid ellu viia,“ ütles Metsoja.

„Istungil kuulame ära asjaga seotud asutuste ja organisatsioonide esindajate seisukohad, et paika panna edasine tegevuskava,“ lisas Metsoja.

„Seadus on heaks koalitsiooni ja opositsiooni koostöö näiteks, kuid see seadus ei lahenda veel kõiki lairibavõrguga seotud probleeme,“ ütles toetusrühma liige Artur Talvik. „Ootan sellelt arutelult murekohtadele häid lahendusi,“ lisas Talvik.

Istungile on kutsutud Elektrilevi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad.